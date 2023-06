C'è sempre Cristiano Giuntoli in attesa di liberarsi dal Napoli per arrivare alla Juve. Dove lo aspetta un ruolo da responsabile dell'area sportiva, al di là della carica effettiva che gli verrà assegnata: nell'immediato, quando arriverà, potrebbe sostanzialmente prendere il posto di Francesco Calvo che dopo l'interregno da direttore generale e dopo averlo scelto dovrebbe tornare nell'area storicamente di sua competenza. Quindi Giuntoli si inserirà nel gruppo di lavoro che sta chiudendo un mese di giugno già particolarmente intenso, quello con Giovanni Manna direttore sportivo e Matteo Tognozzi suo principale collaboratore oltre che capo dello scouting, in attesa che dal 1° luglio possa essere operativo anche Claudio Chiellini in qualità di nuovo ds della Next Gen e responsabile dei giocatore in prestito, un gruppo di lavoro che ha in Federico Cherubini (ora coordinatore delle squadre) un punto di riferimento sempre prezioso. Intanto si sta concludendo un mese di giugno già intenso e delicato, che ha visto Manna in prima linea riuscire a gestire quelle che erano state individuate come le priorità in casa Juve: resta tanto (anzi tantissimo) da fare e resta un mercato difficile (anzi difficilissimo), ma sono già state effettuate quattro mosse che han rafforzato la sua posizione come testimonia anche il rinnovo di contratto ormai apparecchiato con scadenza fissata al 30 giugno 2025 e firma prevista salvo cambi di programma la prossima settimana. Le prossime? Sciogliere il nodo Alex Sandro, sbloccare le cessioni di Denis Zakaria e Weston McKennie oltre all'addio di Arthur, individuare il big da sacrificare tra Bremer, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: poi si infiammerà di nuovo il mercato in entrata, con Sergej Milinkovic-Savic primo obiettivo.