Qualche settimana fa, secondo Sky Sport, Giovanniaveva raggiunto un “accordo verbale” con il Napoli. Ora, dopo la separazione ufficiale dalla Juventus, quell’accordo può concretizzarsi. Aurelio De Laurentiis ha scelto Manna come prossimo direttore sportivo del club partenopeo, segnando per lui il primo incarico di questo tipo in una squadra di Serie A.Nella Juventus, Manna era considerato il numero tre nella gerarchia dirigenziale, dietro Fabio Paratici e Federico Cherubini. In seguito, gli è stata affidata la gestione della Juve Under 23. Tuttavia, con l'arrivo di Cristiano Giuntoli, Manna non è riuscito a scalare ulteriormente le gerarchie interne. Ora, con il Napoli, avrà l'opportunità di dimostrare il suo valore e le sue capacità in un ruolo di maggiore responsabilità.