Come cambia la dirigenza della Juventus senza Giovanni Manna?

E così, Giovanni Manna saluta e ringrazia . Nessun fulmine a ciel sereno, toccava capire soltanto in quale direzione sarebbe andata la sua carriera. Arrivato in bianconero nel 2019, il suo percorso è stato netto: prima le giovanili, poi l'esperienza in Next Gen, la prima da numero uno assoluto. E' andata bene. E gli è valsa la chiamata in un momento di disperazione e depressione: quando è caduto il cda, a raccogliere i cocci della gestione sportiva c'era lui, insieme a Francesco Calvo. Non c'è esperienza più formativa di rialzare la testa da un trauma, Manna ha avuto la bravura e la fortuna di trovarsi nel posto giusto in un momento complicato. Ha condotto uno dei mercati più atipici della storia della Juventus, guadagnandosi però la fiducia anche di chi è arrivato subito dopo., anzi: lo ha reso il suo primo collaboratore, ruolo già concordato nell'attesa che il diesse ex Napoli ricevesse il via libera da Aurelio De Laurentiis.Lo stesso. Lo stesso De Laurentiis che, a fine 2024, vedrà un po' di contratti scaduti, in particolare per gli uomini legati alla figura di Cristiano Giuntoli. Ecco: da qui la Juventus pescherà, così da dare al capo dell'area sportiva bianconera i suoi collaboratori storici e fidati. Il primo? Giuseppe Pompilio , sul quale ormai è stato dissipato ogni dubbio.Sarà lo storico braccio destro di Giuntoli il primo a unirsi alla squadra dirigenziale juventina. Con lui, però, potrebbe arrivare anche, promosso "a pieni poteri" in questa stagione da ADL come guida sportiva del Napoli (insieme a Meluso, che saluterà anzitempo) e adesso nuovamente nel radar juventino. Il paradosso? Potrebbe liberarsi proprio grazie a Manna, che sceglierà nuovi e differenti collaboratori. Se Napoli s'interroga, Giuntoli si sfrega le mani. Adesso può ricreare un modello virtuoso con persone fidate.