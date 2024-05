Oscarnoto agente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Capri di Cristianoe Giovanninella dirigenza della Juventus. Le parole:"Manna? Lo conosco bene e ho molta stima di lui. Ha una scuola importante, dove si è abituati a vincere. Per anni è stato alla Juventus, magari anche nell’ombra, ma ha sempre influito nelle scelte. E’ una persona preparata, un bravo professionista. Ha un impegno difficile, ma avrei fiducia in lui. E’ giovane ma al contempo preparato, l’essere giovani non certamente è un limite, magari avrà più energie da dedicare alla squadra. I contatti li ha, conosce agenti, direttori, è sicuramente preparato. Certo, Giuntoli è stato un grande dirigente, ma sono convinto che anche Manna possa fare bene. E poi il presidente De Laurentiis ha dimostrato negli anni di saperci fare ed è molto presente".