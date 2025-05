Manna a DAZN prima di Napoli-Cagliari: 'De Bruyne ci piace, ma non siamo i soli a seguirlo'

Juventus FC via Getty Images

Le parole di Manna

, direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Cagliari, match che può consegnare lo Scudetto al club azzurro.Il dirigente del club partenopeo ha parlato anche di, obiettivo di mercato del Napoli e per il quale, in tempi recentissimi, ha fatto un sondaggio anche la Juventus. Di seguito le parole di Manna.DE BRUYNE - “È un giocatore forte che ci piace. Non siamo i soli a seguirlo, ma non parliamo di mercato prima di una partita Scudetto“.

SCUDETTO - "Basta girarsi e guardare l’atmosfera dello stadio per capire cosa si prova in città in queste settimane. Siamo tutti parte di un ingranaggio che finora ha funzionato e lavorato bene verso la stessa direzione. Ci manca un ultimo pezzettino. Dobbiamo essere orgogliosi e rendere tali i tifosi perché questa squadra ha speso sudore per tutto l’anno”.