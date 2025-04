GETTY

Manna allo scoperto sul futuro del Napoli: cosa ha detto

36 minuti fa



Le parole di Giovanni Manna a Dazn:



FUTURO - "Allora, siamo estremamente concentrati su quello che è il presente. Visto che ci stiamo giocando qualcosa di importante, stiamo lavorando anche per il futuro. Al momento opportuno ne parleremo, discuteremo e affronteremo quella che è la pianificazione. Stiamo già lavorando, come penso facciano tutti. Ma con assoluta tranquillità, ripeto, siamo focalizzati su oggi perché l'obiettivo che possiamo raggiungere, che stiamo percorrendo, è un obiettivo importante".



SOGNO - "Le stagioni sono sempre lunghe, complicate, piene di difficoltà. Io penso che è tutto ciclico. Bisogna sapere affrontare e uscire dai momenti di sofferenza, come noi siamo riusciti a fare, rimanendo lucidi e concentrati. Stiamo facendo un percorso importante, un percorso che ci sta facendo lottare per un sogno. Quindi dobbiamo stare tranquilli, non dobbiamo sovraccaricarci di pressione e di negatività, ma rimanere concentrati su quello che è il nostro obiettivo quotidiano, che è il lavoro".