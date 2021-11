Comincia così l'analisi di Matteo Marani sulla vittoria della Juventus contro la Fiorentina. E, sulle colonne di Tuttosport, prosegue: "Nel presente, tuttavia, la rete al 91esimo ha un peso notevole: riporta la Juve al successo in campionato dopo tre settimane e manda in archivio le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Verona. Il colombiano è l’uomo dei gol all’ultimo minuto, ma è anche il migliore nel saltare l’avversario, elemento raro nel calcio odierno. Ci sono giocatori bravi e ci sono giocatori diversi. Cuadrado fa parte dei secondi. La Juve ha vinto una partita sporca, con un gol di scarto come le succede spesso in questa stagione. Complessivamente, dopo le tre reti rifilate alla Samp alla sesta giornata, da ottobre a oggi - nelle successive sei giornate - non è mai andata oltre a una rete a partita. Ha vinto 1-0 con Torino, Roma e Fiorentina.".