Filippo Maniero, a TMW Radio, ha parlato del Torino e della Juventus: "Se prendi i loro giocatori, sono tutti navigati in Serie A. C'è poi Belotti in nazionale, così come Sirigu e alcuni dei loro stranieri. Non riesco a capire il Torino di questi ultimi anni, è quasi inspiegabile. Io ci ho giocato a Torino e non è semplice: i tifosi vivono con l'incubo della Juventus, e sognano risultati diversi da quelli del Toro di ora. La piazza è particolare".