Una partita sofferta, un punto utilissimo contro l’Atalanta per scudetto e a detta di Sarri “Meritato, contro una delle squadre più in forma d’Europa” ( QUI le sue parole nel post partita). Larimonta per due volte con Cristiano Ronaldo, e il Corriere dello Sport apre in quest’ottica:. Prosegue poi con la sintesi della partita:. C’è spazio anche per la polemica di Gasperini per i rigori assegnati contro: “Si arbitra così solo in Italia”.