Attraverso il suo profilo Twitter, Aldo Serena ha parlato del fallo di mano di Hoedt e del rigore non concesso alla Juventus sull'1-0 per la Lazio, che ha fatto infuriare - e non poco - i tifosi bianconeri: "Errore clamoroso di Massa che non da rigore per un fallo di mano di Hoedt evidentissimo. Sbaglia però di più Di Bello, che dal Var fa un silenzio assordante".