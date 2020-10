Mani giunte e dita incrociate. A Kiev come a Crotone. E' questa l'ultima esultanza diche con la sua doppietta ha regalato la prima vittoria in Champions ad Andrea Pirlo. Ma che vuol dire quell'esultanza? A svelarlo è la moglie dell'attaccante, Alice Campello, che con una storia su Instagram ha spiegato come l'esultanza significhi l'unione della famiglia, che da poco si è allargata con la nascita del terzo figlio.