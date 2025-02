Mano di Gatti in Como-Juventus, l'AIA: 'Giusto non assegnare il rigore'. Svelato il dialogo del VAR

AFP or licensors

Como-Juventus, l'analisi a Open Var sul tocco di Gatti con la Mano

Polemiche nel post partita diper l'episodio in area di rigore dei bianconeri, quando Federico Gatti ha toccato il pallone con la mano mentre stava correndo. Per l'arbitro Abisso intervento regolare, confermato dal VAR. Decisione che ha fatto infuriare Cesc Fabregas. A Open Var, su DAZN è stato analizzato l'episodio.Tocco di mano non punibile, giusto non assegnare il rigore. Gatti contende lo spazio all'avversario, tocca il pallone in maniera fortuita e per tanto il tocco di mano non è punibilele parole di Elenito Di Liberatore, componente della commissione arbitri. E' stavo svelato anche il dialogo in sala Var tra Guida e Maggioni (avar di Como-Juve).

"Fammi vedere come la prende, aspetta un attimo, check in corso, la tocca, vedi...è in dinamica, poi va in marcatura, però per me è in dinamica""Gli toglie il controllo però Marco".GUIDA - "No per me non è rigore, fammela rivedere...""Vedi che gliela toglie, lui la può stoppare, comunque li toglie il controllo"."Per me no, check completato".