Mangiapoco nuovo portiere della Juventus Next Gen, è ufficiale: il comunicato

Getty Images

Mangiapoco alla Juve: il comunicato

è il nuovo portiere della Juventus Next Gen. Il club bianconero, attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito, ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex portiere della Giana Erminio."Il reparto portieri della Juventus Next Gen si arricchisce di un nuovo profilo: Stefano Mangiapoco, infatti, approda in bianconero a titolo definitivo e firma un contratto fino al 30 giugno 2028.Classe 2004, di Bergamo, Stefano arriva dalla Giana Erminio, squadra nella quale ha giocato nella stagione 2024/2025 difendendo i pali in 38 occasioni – tra tutte le competizioni – incassando 34 reti e mantenendo per tredici volte la porta inviolata. Una stagione che Mangiapoco e la Giana Erminio hanno concluso ai quarti di finale play-off, fermati dalla finalista Ternana.

Prima dell'esperienza nel club della città di Gorgonzola, ha militato in due squadre di Serie D – il Ponte San Pietro prima e il Pro Palazzolo poi – scendendo in campo 70 volte.Ora ad attenderlo un nuovo capitolo estremamente stimolante, per continuare a crescere!Benvenuto in bianconero, Stefano!"