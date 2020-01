Thomas Manfredini fa il punto sulla lotta scudetto ai microfoni di Radio Sportiva: "E' un campionato in cui ci sono tante squadre che vanno bene. La Lazio ha battuto due volte la Juve e non è poco ma penso che alla lunga la Juve sia ancora superiore.Lazio Roma e Atalanta possono comunque portare via loro dei punti importanti"