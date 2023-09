Intervenuto ai microfoni de IlBiancoNero.com, l’ex centrocampista di Juve e Lazio Christian Manfredini, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Maurizio Sarri.‘Sarri è uno che ha la personalità per farsi seguire, se non si trova in un club è uno che prende e va via,quindi credo che anche alla Juve lo seguivano ma c’erano campioni del calibro di Ronaldo, Higuain, Dybala. Anche alla Lazio ha giocatori importanti come Luis Alberto o Zaccagni. Ogni ambiente è differente e non puoi comportarti allo stesso modo’.