Christian Manfredini, ex giocatore della Lazio, ha parlato a cittàceleste.it della lotta scudetto, che vede coinvolte Inter, Juve e appunto i biancocelesti di Inzaghi: "La Lazio è la più in forma nella lotta scudetto, poi non ha le coppe europee e quindi avrà meno partite da giocare ed è un piccolo vantaggio. Inoltre le due big hanno maggiori doveri, Inter e Juve hanno speso tanto e sono chiamate a vincere. La favorita per me resta la Juventus, ma la Lazio ha delle chance importanti. Io ci credo, un punto non è nulla e lo scontro diretto è a suo favore. Perché non crederci?".