Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex calciatore della Juve Christian Manfredini ha detto la sua sugli episodi avvenuti nella sfida di martedi contro l'Inter e che hanno coinvolto in maniera diretta Romelu Lukaku.'In Juventus-Inter partono i soliti ululati? Che siano i calciatori bianconeri ad andare dai propri tifosi a dire di smetterla di farlo. Non sono nemmeno d'accordo con quanto successe per esempio con Balotelli o Boateng'.