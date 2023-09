Tra meno di 48 ore la Juve tornerà nuovamente in campo e all'Allianz Stadium arriverà la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, reduce da una bella vittoria ottenuta al Maradona contro il Napoli. Dalle parti della Continassa però, si continua a respirare un clima di tensione in virtù del caso Pogba, al quale si sono aggiunte anche le dichiarazioni di Leonardo Bonucci nella mattinata di oggi, che ha detto di essere 'stato umiliato' da Giuntoli e Manna in quel famoso 13 luglio. Del match contro i biancocelesti e delle vicende che hanno colpito l'intero ambiente ne ha parlato l'ex calciatore di Lazio e Juve,, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni inai microfoni de"Contro il Napoli la Lazio ha fatto un’ottima partita e si è riscattata alla grande.gli sono stati annullati dei gol e ho trovato una Lazio in netta ripresa. La squadra è con l’allenatore e può fare un campionato all’altezza., non ha le coppe europee e ora sta facendo bene. Prevedo una gran bella partita, ricca di gol”.“Avendo giocato a calcio ti dico che, al di fuori si parla sempre tanto, ma dentro lo spogliatoio l’ambiente è totalmente differente. Così come sono differenti gli ambienti tra Juve e Lazio,, per la Lazio è un grandissimo traguardo. Sarri è uno che ha la personalità per farsi seguire, se non si trova in un club è uno che prende e va via, quindi credo che anche alla Juve lo seguivano ma c’erano campioni del calibro di Ronaldo, Higuain, Dybala. Anche alla Lazio ha giocatori importanti come Luis Alberto o Zaccagni. Ogni ambiente è differente e non puoi comportarti allo stesso modo”.“Sono valutazioni che deve fare la società. Se non gli avessero tolto i punti, lo scorso anno sarebbe arrivato secondo o terzo. Io anche, perché ripartire da zero in un momento come questo era difficile.. Se poi, non dovessero arrivare dei titoli, credo che il prossimo anno la Juve cambierà allenatore”.“Non riesco a capire che senso abbia, anche se lo avesse fatto per sbaglio.Sai che non puoi farlo, è come se ti dicono di prendere un’aspirina, te, non puoi fare di testa tua, o solo perché te lo abbia detto un medico. Non voglio pensare che lo abbia fatto per migliorare le prestazioni, aspetto le controanalisi e spero che non sia vero, ma di solito confermano sempre la prima positività. Bisogna capire se lui ha qualcosa da dire per scagionarsi da questo. Io spero per lui che si tratti di un errore”.. Sono anni che non gioca per i problemi fisici e calcistici. Molto dipenderà dallo sviluppo della sua forma e, anche lavorando molto farà fatica a tornare ai suoi livelli”.“Se sta in condizione fisica, Locatelli è un giocatore importante. Lo scorso anno quando stava bene era partito alla grande, poi ha fatto fatica. Fagioli è giovane e può fare la sua parte, però. Doveva finire assolutamente in maniera diversa, trovando un accordo prima. Se ascoltiamo le parole di Allegri, lui doveva trovare una soluzione prima, se, invece, ascoltiamo Bonucci, bisognava trovare una soluzione diversa. Non è accettabile per il giocatore, per la Juve, per l’opinione pubblica finire in questo modo e andare sulle vie legali. Non sapremo mai quale sarà la verità però”.