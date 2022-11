La Juve chiude in bellezza questa ultima parte del 2022, battendo la Lazio per 3-0 e posizionandosi di fatto al terzo posto in classifica in solitaria. Ad analizzare quanto accaduto ieri sera all'Allianz Stadium è stato anche l'ex di entrambe le squadre,, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Si vede finalmente una Juve più quadrata rispetto ad inizio stagione. Entrambe le squadra avevano assenze importanti, però il peso specifico di Immobile nella Lazio è diverso rispetto a quelli che sono mancati alla Juve. Anche Zaccagni è mancato è si è sentito, la Juve aveva diversi giocatori importanti fuori ma ha molte più alternative. La Lazio è andata in difficoltà anche se fino al primo gol stava giocando meglio secondo me. La testa poi cambia quando subisci e poi è andata come è andata'.. Sono giocatori importanti e che fanno la differenza, ma il problema era a livello mentale e questo sembra essere stato risolto. Hanno perso molti punti inizialmente, però con le ultime vittorie hanno trovato autostima e ora si vedono i risultati.'.'I giovani quando vanno dentro hanno entusiasmo, hanno voglia di fare e corrono, questo è la base. La Juve aveva bisogno di questo perchè molti stavano facendo fatica e. Sono ragazzi di valore e stanno crescendo bene, credo che un grande contributo lo abbiano dato anche loro'.'Questo non lo so. Posso dire però che è un giocatore totale eper svoltare. Non penso però che questo avvenga a gennaio, se dovesse avvenire accadrà a giugno. Ora si smuoverebbero troppi equilibri e non credo che la Lazio se ne privi a stagione in corso'.'E' presto da dire. La Juve ha giocatori diversi, anche con più qualità ma la gestione è diversa. Difficilmente perdevano tanti punti come quest'anno,. Si può riprogrammare però una Juve diversa'.'Io punterei all'. In Italia ha sempre manifestato superiorità ma in Europa un trofeo manca da anni e può portare un entusiasmo diverso rispetto a quello che può essere lo scudetto'.