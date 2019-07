di Cristiano Corbo

Dalla Germania, un po' di domande, se le fanno. Com'è giusto che sia. Perché Mario Mandzukic, che la Juve ha messo alla porta, in realtà di andarsene in pensione non ha mica tutta questa voglia. Si costruisce ancora un po' di spazio e si prende ancora un po' di tempo, perché adesso si giocano destini cruciali per come vuole terminare il suo giro di giostra nel calcio. Vincente come pochi, e per questo da non snaturare troppo.



STIMOLI - Mario vuole stimoli. Vuole alzarsi al mattino e capire di dover continuare a lottare, non solo per sentirsi grande da sé, ma per dare un senso a tutta quella che è stata la sua missione. Sempre e comunque in prima linea. L'offerta del Borussia Dortmund è aleatoria: numeri veri non ci sono, ma c'è l'intenzione di arrivarci presto. L'incontro di ieri, con l'agente del giocatore, ha fatto capire alla Juve che Mandzukic si sente ancora un giocatore. E non saranno milioni facili da reperire, magari con un pacco dall'Asia.