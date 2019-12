L'avventura dialla Juventus è al capolinea. L'attaccante croato, fuori rosa da inizio stagione, compare in un video girato a Doha, nella sede dell'Al Duhail: maglia azzurra a righe nere e pantaloncini neri per l'attaccante croato, andato in Qatar per parlare con dirigenti del club, visitare le strutture del club e svolgere le visite mediche, in corso in queste ore.- Con ogni probabilità,. Sull'ex Bayern Monaco c'erano anche altri club qatarioti: dall'Al Rayyan all'Al Gharafa, ma la presenza dell'amico ed ex compagno alla Juventus ha fatto la differenza nella scelta finale. Mandzukic riparte dal Qatar, mancano solo le firme.