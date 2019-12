Zlatan arriva o non arriva? A Milanello sembra non esserci altro dubbio esistenziale. Il Milan si prepara ad affrontare l'ultima gara prima della pausa natalizia, ma il mercato resta sempre tra i primissimi pensieri. E se lo svedese sembra allontanarsi, iniziano a spuntare le alternative: ci sono Mariano Diaz, Luka Jovic (entrambi al Real Madrid). E poi c'è Mario Mandzukic: il croato non sembra chiudere con il Manchester United, ma è chiaro che andrà via dalla Juventus. Il Milan può essere un'alternativa concreta, soprattutto per rilanciarsi e 'vendicarsi' della Juventus. E col suo amico Boban...