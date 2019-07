Mario Mandzukic via dalla Juve. Nonostante il puntuale ritrovo al raduno di oggi, il centravanti croato resta sulla lista dei possibili partenti, con il Bayern Monaco che pensa a un suo clamoroso ritorno. Lo scrive Sport Bild, che spiega come il club campione di Germania sia pronto a trattare con la Juventus per il 33enne. Kovac ha già individuato il suo ruolo: vice-Lewandowski, in grado di far rifiatare il polacco e svariare anche sugli esterni.