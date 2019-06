Mario Mandzukic può lasciare la Juventus in questa caldissima estate di mercato. Dopo aver da qualche settimana rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2021, l'attaccante croato rischia di pagare il cambio in panchina tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, che avrebbe scelto Cristiano Ronaldo nel ruolo di centravanti o, in alternativa, Mauro Icardi se dovesse liberarsi a buon prezzo dall'Inter. Secondo quanto riportato da CittàCeleste.it, la Lazio starebbe pensando al croato per rinforzare il proprio attacco, alle spalle del titolare Ciro Immobile.