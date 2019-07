Mario Mandzukic via dalla Juve. E' una possibilità che prende sempre più piede in casa bianconera, con lui che è sempre stato uno di quei fedelissimi di Max Allegri, ma che ora sembra destinato a lasciare la Juve. Come scrive Calciomercato.com, il suo entourage è al lavoro da tempo e il rinnovo di contratto firmato in primavera può servire anche per aiutare il club bianconero ad avere una posizione comunque di forza sul mercato. Le offerte multimilionarie dalla Cina non mancano, ma fin qui Mandzukic le ha sempre respinte. Al contrario sembra disposto ad ascoltare gli argomenti del Borussia Dortmund, il club europeo di prima fascia maggiormente intenzionato a puntare sul croato.