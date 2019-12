"Non so che dire. Mandzukic e la società avevano preso una decisione mesi fa. Io non lo vedo da settembre, questa mi sembra una conclusione logica della scelta fatta mesi fa fra la società e il ragazzo". A raccontarlo è stato Maurizio Sarri, che ha così spiegato la decisione di Mario Mandzukic di lasciare la Juventus dopo sei mesi da separato in casa. Ecco il commento di Paratici: "Siamo ai dettagli, l'affare non è ancora definito totalmente. E' in Qatar, siamo felici per questi quattro anni insieme, è un grande uomo. Speriamo che possa andare in porto, è stato un giocatore importante per noi".