Mario Mandzukic può lasciare la Juventus anche dopo il termine del mercato del prossimo 2 settembre alle ore 22. Anzi, l'addio ai bianconeri prima di quel momento è da escludersi, dopo che il centravanti croato ha rifiutato la corte di squadre al top in Europa come Manchester United e Paris Saint-Germain. Anche le trattative con Barcellona e Bayern Monaco non sono andate a buon fine, ma Mandzukic può comunque lasciare Torino anche oltre il "tempo limite".



IPOTESI QATAR - Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il centravanti aspetta di capire se farà parte o meno della lista per la prossima Champions League. Ipotesi sempre meno probabile e che lo porterebbe a valutare le offerte da campionati in cui il mercato è ancora aperto, come il Qatar, da cui sono giunti sondaggi nelle ultime ore. Altrimenti, aspetterà gennaio, giocando se possibile in campionato, prima di scegliere il proprio futuro lontano dalla Juventus.