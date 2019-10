La Juventus è pronta a cedere Mario Mandzukic. Il croato ha detto no a United e PSG in estate ma non rientra nei piani di Maurizio Sarri che ha già dato il via libera alla sua cessione. Il club bianconero continua a chiedere almeno 10 milioni di euro. Qualche mese fa Mandzukic ha detto no anche alla destinazione Qatar e adesso l'attaccante è nel mirino di Manchester United e diversi club di MLS. Di certo la sua avventura con la maglia della Juve è arrivata agli sgoccioli.