Dall'Inghilterra proseguono i rumors relativi al futuro dell'attaccante della Juventus Mario Mandzukic. Tramontata l'ipotesi di un trasferimento in Qatar, il croato può trasferirsi a gennaio al Manchester United per circa 11 milioni di euro. Dopo essersi tirato indietro dalla trattativa per Mario Mandzukic, il club qatariota dell'Al Rayyan ha provato a prendere Diego Costa dell'Atletico Madrid. A riportarlo è il quotidiano spagnolo As.