Mario Mandzukic è pronto a tornare in Italia. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che specifica come siano avviati i contatti con la Fiorentina, incoraggiati dalla presenza in viola di Ribery, che fu compagno dell'ex attaccante bianconero ai tempi del Bayern Monaco. Oltre a ciò, pure l'Inter avrebbe provato a sondare il terreno. Mandzukic nel 2020 ha vestito la maglia della squadra qatariota dell'Al-Duhail, dopo aver trascorso un quinquennio bianconero che l'ha fatto entrare nel cuore dei tifosi, anche grazie all'ottimo lavoro di Allegri.