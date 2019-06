Il recente rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2021, un anno più tardi rispetto al precedente accordo fino al 2020, sembrava aver prolungato l'avventura di Mario Mandzukic alla Juventus. L'addio di Massimiliano Allegri e il possibile arrivo di Maurizio Sarri, che di certo non stravede per il croato, apre però le porte dell'addio di fonte a Mandzukic. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, ci sono due opzioni su tutte per il suo futuro: il ritorno in Bundesliga, con il Borussia Dortmund in pole position, oppure un contratto "da sceicco" in Cina.