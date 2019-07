Non è un mistero che Mario Mandzukic sia ad un passo dall'addio alla Juventus. L'attaccante croato è stato un pilastro fondamentale del ciclo vincente di Massimiliano Allegri, ma difficilmente potrebbe rientrare nei piani di Maurizio Sarri. Le opzioni per il futuro non mancano. Si è parlato dell'interesse proveniente dalla Cina e dei sondaggi da parte di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dal Telegraph, ci sarebbe una nuova contendente per Mandzukic: si tratta dell'Everton. Il club inglese sarebbe pronto a formulare un'offerta convincente per mettere a segno un colpo clamoroso per il proprio attacco.