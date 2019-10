Intrighi di mercatoE' inevitabile però che un calciatore come Mario Mandzukic al futuro ci pensi eccome. Alla Juve si sta allenando a parte, a referto ha zero minuti giocati e, unico vero grande tagliato di Maurizio Sarri che non ha concesso neanche un minuto né a lui né a Daniele Rugani fino a questo punto della stagione. E dopo i no a Cina, PSG, Qatar ma anche Manchester United Super Mario sta pensando a cosa fare nella finestra di mercato estiva e proprio i Red Devils sono un nome che può assolutamente tornare di moda nella sua agenda.Dall'Inghilterra insistono: Mandzukic è sempre nei pensieri del Manchester United che ha bisogno di una punta di peso dopo la cessione di Lukaku avvenuta praticamente a mercato chiuso. Mario ci sta pensando e l'opzione Old Trafford, a questo punto, non sarebbe poi così male per finire la carriera, anzi. E' sempre più possibile che alla fine il croato si convinca a dire di sì alla destinazione United dove tra qualche mese o a fine stagione potrebbe arrivare anche, uno dei suoi massimi estimatori. Il tecnico ex Juve è stato immortalato da Evra durante una partita del Tottenham ma la sua destinazione preferita sarebbero proprio i Red Devils interessanti, per concludere, pure ad Emre Can. Anche lui, come Mandzukic, sta pensando a cosa fare del suo futuro, già a partire da gennaio.