La Fiorentina ha due nomi cerchiati per il mercato, due svincolati di lusso, che potrebbero far fare il salto di qualità alla squadra. Si tratta dei due ex Bayern Monaco e compagni di Franck Ribery, Mario Gotze e Mario Mandzukic, con Pradè e Barone pronti a offrire dei lauti contratti per convincerli. Così riporta TuttoSport.