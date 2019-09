Mario Mandzukic è a un passo dal trasferimento in Qatar. L'esclusione dalla lista Champions ha fatto velocemente rivalutare il suo futuro in bianconero e secondo quanto riporta Il Corriere di Torino la Juve è pronta ad incassare 10 milioni di euro dalla cessione dell'attaccante ex Atletico Madrid e Bayern. Al calciatore un contratto da 6 milioni di euro all'anno. ​Il club interessato al suo acquisto è Al-Gharafa che in queste ore sta definendo i dettagli sia con il club bianconero che con il croato.