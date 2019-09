Mario Mandzukic non è partito alla volta di Firenze, fuori dai convocati nella Juventus di Maurizio Sarri. Una scelta condivisa tra il centravanti croato e il club, con il tecnico che ha agito di conseguenza. E Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva bianconera, ha chiarito il motivo prima della partita contro la Fiorentina. Il croato è diretto altrove, nei mercati ancora aperti per i colpi in entrata. Su tutte sono due le piste vive per il futuro di Mandzukic, che sembra ormai prossimo all'addio alla Juventus, dopo la pesante esclusione dalla lista per la Champions League.



DOVE VA? - Il Qatar è l'opzione più gettonata, per stessa ammissione di Paratici. Come racconta Calciomercato.com, dopo l'affondo dell'Al-Duhail, club dove gioca Mehdi Benatia, ora è l'Al-Gharafa a fare sul serio, con un'offerta da circa 6 milioni netti l'anno per Mandzukic e una proposta già capace di accontentare la Juventus. Manca ancora una volta il sì definitivo del croato al trasferimento. Attenzione, per questo motivo, alla proposta del Los Angeles FC dagli Stati Uniti. In MLS, però, il mercato è chiuso e Mandzukic dovrebbe restare fermo fino a fine febbraio. Per il Qatar i tempi stringono: il 30 settembre chiude la finestra di mercato. L'ultima occasione per il croato di evitare diversi mesi ai margini.