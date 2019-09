di Andrea Sereni

Escluso, non convocato nelle ultime partite, corpo estraneo della Juve che sta nascendo nel post Allegri. Mario Mandzukic non rientra più nei piani dei bianconeri, Fabio Paratici glielo ha comunicato da tempo. Il feeling con Sarri non è mai sbocciato, complice anche un atteggiamento poco positivo del croato negli allenamenti.



VERSO IL NO - In estate è stato vicino al Manchester United, ora sembrava a un passo dall’accettare una delle ricche proposte pervenutegli dal Qatar, dall’Al-Rayyan e dall’Al-Gharafa ma, secondo quanto appreso da ilbianconero.com, Mandzukic è sempre più orientato a rifiutare la corte qatariota. La proposta economica, non meno di 6 milioni di euro all’anno, non soddisfa del tutto l’attaccante, che sta pensando di aspettare la riapertura del mercato, a gennaio, quando per lui potrebbero tornare d’attualità ipotesi al momento sopite.



COSA CAMBIA A GENNAIO - Il tempo ormai stringe, il mercato in entrata in Qatar chiude il 30 settembre: manca pochissimo, e Mandzukic non sembra avere intenzione di cedere alla corte milionaria degli sceicchi. Nella decisione, non ancora definitiva ma sempre più probabile, incide e molto la personalità e l’ambizione del giocatore: Mario è orgoglioso, sente di poter dare ancora tanto, ad alti livelli. Gennaio non è lontano, e il Manchester United continua a cercare un attaccante, un sostituto di Lukaku. La trattativa, arenatasi in estate, potrebbe riprendere tra pochi mesi. Il no al Qatar potrebbe significare restar fermo per mesi, un rischio non da poco conto per un classe '86, 33 anni compiuti. Che però, evidentemente, Mandzukic è disposto a correre.