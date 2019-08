Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la trattativa per Mandzukic allo United resta legata a doppio filo con lo scambio Dybala-Lukaku. Non solo perché il croato sarebbe il sostituto del belga, ma anche perché l'operazione sarebbe servita per giustificare il conguaglio richiesto dalla Juve per la Joya.



SEMBRAVA FATTO - Per l'attaccante croato sarebbe pronto un contratto triennale da 6,5 milioni netti a stagione, con un 35% di aumento a quanto non sia nel contratto con la Juventus: i bianconeri, però, vogliono includerlo nel conguaglio per l'affare Lukaku-Dybala, che se dovesse saltare comprometterebbe tutto. Con il mercato inglese che termina l'8 agosto, il profilo di Mandzukic rimane comunque ideale per costi nella sostituzione del belga, visto la valutazione da circa 10-15 milioni di euro per quanto concerne il cartellino, nonostante il suo contratto scada il 30 giugno 2021. Domani sarà una giornata decisiva.