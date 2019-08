Niente Psg per Mario Mandzukic. L'attaccante bianconero resterà alla Juve almeno fino a gennaio visto che difficilmente si sbloccheranno altre situazioni di mercato in questi ultimi giorni di trattative. Il croato, infatti, ha detto no alla possibilità di trasferirsi al Psg e resterà in bianconero almeno fino a gennaio. Mandzukic è determinato a lottare per il posto con Maurizio Sarri ma in queste prime fasi della stagione non sembra essere nei piani del nuovo tecnico bianconero.



FUTURO - L'ex Bayern Monaco vuole valutare il suo futuro con calma e se non ci sarà spazio per lui in questi prossimi mesi alla Juve valuterà le altre opzioni. Intanto, fino a gennaio, resterà a Torino.