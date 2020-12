Natale da svincolato per Mario Mandzukic, che dopo la fine dell'avventura in Qatar è rimasto senza squadra. L'ex attaccante della Juventus è finito nel mirino di diversi club europei, ma secondo quanto riporta tportal.hr potrebbe ripartire dalla "sua" Croazia: il giocatore infatti è a un passo dall'Osijek, secondo il campionato e alla ricerca di un top player per conquistare il titolo. Se l'affare dovesse andare in porto, Mandzukic diventerebbe il giocatore più pagato nella storia del campionato croato, e mettere così fine alle voci secondo le quali potrebbe tornare in Serie A, da avversario della Juve.