Mario Mandzukic vuole restare alla Juventus. Lo ha sempre dimostrato, con le unghie e con i denti, in questi anni in bianconero, diventando anche uno tra i giocatori più apprezzati dai tifosi. Il rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2021 sembrava aver messo il futuro dell'attaccante croato al sicuro, ma, come racconta oggi Tuttosport, il Borussia Dortmund è tornato all'attacco per strapparlo a Fabio Paratici. Che, in accordo con Maurizio Sarri, potrebbe "sacrificare" Mandzukic per arrivare a Mauro Icardi dell'Inter.