Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, Mario Mandzukic non andrà al Milan. L'attaccante, accostato nelle ultime ore al club milanese, non rientrerebbe negli obiettivi dei rossoneri a causa di un discorso puramente legato all'età: sostanzialmente, il Milan vuole un profilo più giovane. Dopo l'addio alla Juventus di Mario nella scorsa estate, Mandzukic ha disputato solo qualche mese nel calcio qatariota: da qui la decisione di svincolarsi e di mettersi nuovamente sul mercato. Tra i campionati in cui è stato caldamente proposto, anche e soprattutto la Serie A. In tanti avrebbero voluto vedere il croato nuovamente a Torino, ma la Juve non ha mai preso in considerazione questa possibilità.