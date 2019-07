Mario Mandzukic è sul mercato. L'attaccante croato non è nei piani di Maurizio Sarri per la prossima stagione e stando quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dell Sport, la valutazione che ne fa la Juventus è tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Per ora si sono fatte vive il Borussia Dortmund ed alcune squadre cinesi anche se l'ex Bayern Monaco non disdegnerebbe un'esperienza in Premier League. L'Everton è un'idea ma ancora dalla sponda blu di Liverpool non sono arrivate offerte concrete.