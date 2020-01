Mario Mandzukic oggi si è presentato alla stampa da nuovo giocatore dell'Al Duhail. L'attaccante croato è volato in Qatar dopo essere rimasto fuori rosa per tutta la prima parte della stagione: "Il motivo? E' stato qualcosa di nuovo per me, ma sono stato un guerriero per tutta la mia carriera - ha detto Mandzukic in conferenza - Lavoro duro per tenermi in forma. Ovviamente ho bisogno di conoscere i miei compagni, ma mi sento bene".