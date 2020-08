Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno di Mario Mandzukic in Serie A dopo l'addio alla Juventus nell'ultima sessione di mercato: l'attaccante croato è volato in Qatar dove non si è trovato benissimo e ha già annunciato l'addio all'Al-Duhail (stesso club di Benatia). Tra i club accostati a Mandzukic c'è anche il Verona, una delle squadre rivelazioni della Serie A che sta per finire nonostante l'assenza di un vero bomber lì davanti. A smentire però l'interesse dei gialloblù per Mandzukic è l'allenatore Juric, che ha detto: "Non è un’opzione che ci interessa, andremo su altro".