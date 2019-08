E’ tutta una questione di abitudine. Occorre accettare l’idea che il tempo passi e che anche i grandi amori possano finire, soprattutto se cambiano gli interpreti in campo e mutano le idee di gioco. Mario Mandzukic, campione pieno di talento ed orgoglio, ha cominciato ad accettare l'idea che la sua esperienza alla Juventus stia volgendo al termine. Il gigante croato non rifiuterà pregiudizialmente le offerte che gli verranno proposte a patto che queste siano conformi al suo status di campione. Tradotto: no alle offerte dalla Cina. Come riporta Calciomercato.com, il croato vuole un club di primissima grandezza nel quale possa far vedere di quale pasta sia ancora fatto. C'era stato il si alla proposta del Manchester United nella maxi operazione, poi sfumata, che coinvolgeva lo anche scambio Dybala-Lukaku. Ora c’è la Bundesliga in cima ai sogni dell’attaccante: il Borussia Dortmund ha fatto un tentativo ma è il Bayern Monaco il team preferito dal giocatore. La trattativa fra Mandzukic ed i tedeschi è già stata avviata. Per il croato, al Bayern dal 2012 al 2014, si tratterebbe di un ritorno.