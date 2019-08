I rumors ci sono e sono insistenti: Mario Mandzukic al Bayern Monaco. Il croato accetterebbe mal volentieri, ma comunque accetterebbe la corte della società tedesca capace di garantirgli un contratto di almeno 2-3 anni e lo stesso stipendio che percepisce alla Juve (circa 5 milioni di euro a stagione). Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bavaresi sono l’unica società per la quale il croato farebbe lo strappo, ovvero lasciare la Torino bianconera che tanto amo e nella quale vorrebbe chiudere la carriera. Il Borussia Dortmund ha fatto un approccio ma non ha incontrato i favori del calciatore che, non va dimenticato, in quanto ad orgoglio ed autostima non è secondo a nessuno. Per Mandzukic si tratterebbe di un ritorno al Bayern Monaco. Il giocatore ha già vestito la casacca rossa dal 2012 al 2014 vincendo, tra le altre cose, la Champions League del 2013.