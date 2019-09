Mario Mandzukic verso il Qatar. In queste ore ci sarà l'incontro tra l'agente del calciatore e l'​Al Gharafa pronto a versare nelle casse del club bianconero 10 milioni di euro. Il croato è invece pronto a firmare un contratto da sei milioni di euro a stagione.



IN GIORNATA - In realtà, quest'oggi non si sono registrati passi in avanti. L'affare procede, ma non è esattamente al rush finale. Il croato deve effettivamente convincersi, perché la Juve invece ha chiuso coi dubbi e ha aperto istantaneamente alla cessione. Mario, che in estate aveva rifiutato la Cina, oltre al Manchester United, il Psg e il Barcellona, in realtà tornerebbe volentieri in Baviera, dall'amico Kovac e lì dove ha vinto anche una Champions League. Alla fine, nulla da fare. Stessa sorte per il Los Angeles FC. Resta solo il Qatar. E restano i 6 milioni a stagione.