Stando a quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Mario Mandzukic è sempre più lontano da Torino; l'attaccante della Juventus, infatti, è ormai ai margini del progetto tecnico bianconero e la dirigenza vuole provare a monetizzare il suo addio con il Borussia Dortmund che resta alla finestra. Il giocatore croato non rientrerebbe così nel nuovo corso firmato Maurizio Sarri. Nonostante il rinnovo arrivato soltanto qualche mese fa, il diciassette sta preparando le valigie: senza Allegri, il suo ruolo all'interno di questa squadra è stato seriamente messo in discussione. Non c'è più spazio per la garra di Mandzukic, apparentemente. Mario ne prende atto.