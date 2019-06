Maurizio Sarri l'ha citato distrattamente nell'elenco degli attaccanti, ma nella sua Juventus non ci sarà spazio per Mario Mandzukic. Dopo quattro stagioni in bianconero, che l'hanno fatto diventare uno degli "insostituibili" di Max Allegri, il croato è a un passo dall'addio: il progetto della nuova Juve non lo contempla e in questo scenario si inserisce la valorizzazione di Moise Kean e la caccia ad un nuovo centravanti (con Mauro Icardi in pole). Su Mandzukic, oltre ai club cinesi, si è mosso il Borussia Dortmund che riflette sulla possibilità di riportarlo in Bundesliga.